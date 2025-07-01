Донецк под мощным обстрелом ВСУ: атаковать город могли британскими ракетами Storm Shadow. Фотогалерея

Обстрел Донецка привёл к разрушениям и пожарам.
Донецк подвергся ракетному обстрелу, предположительно с использованием британских ракет Storm Shadow, в результате чего пострадала застройка и вспыхнул пожар на рынке. По предварительным данным, есть один погибший и как минимум двое раненых, возможны люди под завалами. Фоторепортаж URA.RU.
Донецк атакован: в городе разрушения и жертвы после ракетного удара РИА НовостиОбстрел Донецка: под завалами могут находиться люди РИА НовостиВСУ нанесли удар по Донецку, предположительно ракетами Storm Shadow РИА НовостиПожар на рынке и обрушенное здание: последствия обстрела Донецка РИА Новости.
Донецк ранее уже подвергался ударам с применением западных вооружений: так, в ночь на 17 июня в Ленинском районе города в результате массированного обстрела ракетными системами HIMARS пострадали 14 мирных жителей и был разрушен жилой дом. Кроме того, в последние дни неоднократно сообщалось о попытках атаковать город ракетами Storm Shadow, которые фиксировали российские средства ПВО.