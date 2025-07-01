В Белоруссии арестовали организатора группы, готовившей удары по АЭС

«К этому времени Павел Белютин уже был под плотным наблюдением сотрудников КГБ Беларуси, которые четко просчитывали его каждый шаг для нейтрализации угрозы. Уж если он выбрал экстремизм и терроризм, его срочно нужно было изолировать. И для этого была придумана хитроумная спецоперация “Гарпун”. Решили зацепить объект, а потом вытащить его в Беларусь, изолировать, чтобы не допустить беды», — рассказали авторы фильма.