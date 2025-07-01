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Появились кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка

ТАСС обнародовал видеоматериалы, запечатлевшие результаты ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по центральной части Донецка с применением ракет Storm Shadow. Сообщалось, что в результате атаки погиб один человек, еще не менее двух получили ранения.

Появились кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка.

ТАСС обнародовал видеоматериалы, запечатлевшие результаты ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по центральной части Донецка с применением ракет Storm Shadow. Сообщалось, что в результате атаки погиб один человек, еще не менее двух получили ранения.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска нанесли удар по Донецку с применением дальнобойных ракет авиационного базирования. Согласно информации, предоставленной экстренными службами республики, за прошедшие сутки вооруженные силы Украины осуществили 26 обстрелов, применив дальнобойные ракетные комплексы, артиллерию калибра 155 мм, а также ударные беспилотные летательные аппараты.