Появились кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка.

ТАСС обнародовал видеоматериалы, запечатлевшие результаты ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по центральной части Донецка с применением ракет Storm Shadow. Сообщалось, что в результате атаки погиб один человек, еще не менее двух получили ранения.