Появились кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка.
ТАСС обнародовал видеоматериалы, запечатлевшие результаты ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по центральной части Донецка с применением ракет Storm Shadow. Сообщалось, что в результате атаки погиб один человек, еще не менее двух получили ранения.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска нанесли удар по Донецку с применением дальнобойных ракет авиационного базирования. Согласно информации, предоставленной экстренными службами республики, за прошедшие сутки вооруженные силы Украины осуществили 26 обстрелов, применив дальнобойные ракетные комплексы, артиллерию калибра 155 мм, а также ударные беспилотные летательные аппараты.