Одна женщина погибла и еще трое ранены при обстреле ВСУ в Донецке

Уточняется, что атака привела к разрушениям на важных городских объектах, включая торговые ряды рынка «Сокол», центральный универмаг и банк. Вслед за ударом возник сильный пожар. Спасательные бригады продолжают работу, более детальная информация поступит после завершения всех необходимых мероприятий.