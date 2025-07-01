Одна женщина погибла и еще трое ранены при обстреле ВСУ в Донецке

Из-за обстрела ВСУ дальнобойными ракетами по территории Донецка погибла местная жительница, еще трое, включая подростка, получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.
«К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы — погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина», — проинформировал Пушилин.
По его словам, инцидент произошел в начале 22:00 часов в Ворошиловском районе. Среди раненых — мужчина, один несовершеннолетний и парень 2006 г.р.
Уточняется, что атака привела к разрушениям на важных городских объектах, включая торговые ряды рынка «Сокол», центральный универмаг и банк. Вслед за ударом возник сильный пожар. Спасательные бригады продолжают работу, более детальная информация поступит после завершения всех необходимых мероприятий.
Накануне KP.RU обнародовал кадры последствий удара ВСУ в центре Донецка.