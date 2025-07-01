Ветеринар рассказал о состоянии обезьяны Даны из «Тайгана», которой студентка дала вейп

«Во время курения Дана сняла крышечку с вейпа и засунула в рот. Я переживаю, как бы Дана не проглотила эту крышечку, потому что этот пластик может вызвать закупорку кишечника и отравление. Сегодня она уже плохо ест, плохо себя чувствует, целый день спит», — рассказал ветеринар.