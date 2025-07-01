Ветеринар рассказал о состоянии обезьяны Даны из «Тайгана», которой студентка дала вейп

«Во время курения Дана сняла крышечку с вейпа и засунула в рот. Я переживаю, как бы Дана не проглотила эту крышечку, потому что этот пластик может вызвать закупорку кишечника и отравление. Сегодня она уже плохо ест, плохо себя чувствует, целый день спит», — рассказал ветеринар.
Он добавил, что животное находится под постоянным наблюдением. По его словам, при подтверждении закупорки кишечника может потребоваться операция. Ответственность за возможные последствия ветеринар возложил на посетительницу.
Напомним, ранее студентка по имени Анастасия, увлекающаяся боксом, решила дать обезьяне из зоопарка покурить свой вейп и сняла это на видео. Ожидается, что посетительницу оштрафуют за ненадлежащее обращение с животными, ей также могут запретить посещать парк на пожизненной основе. Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв потребовал от спортсменки объяснений и призвал провести с ней воспитательную беседу.