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В Баку доставили тела фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге

Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, погибших в Екатеринбурге, были доставлены в Азербайджан и переданы их родственникам, сообщает агентство APA.

Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, погибших в Екатеринбурге, были доставлены в Азербайджан и переданы их родственникам, сообщает агентство APA.

По информации агентства, тела братьев прибыли рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии». В ближайшее время планируется проведение судебно-медицинской экспертизы. Ожидается, что похоронная церемония пройдет в понедельник в родном городе погибших — Агджабеди.

Ранее пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области сообщила, что 27 июня правоохранители пресекли деятельность этнической группировки. По версии следствия, участники этой группы причастны к ряду убийств и покушений на убийство, совершённых в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. В ходе расследования были задержаны шесть граждан России. Один из фигурантов скончался от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что временный поверенный в делах России в Азербайджане Пётр Волоковых предоставил необходимые разъяснения по ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул важность продолжения работы по информированию Баку о причинах и обстоятельствах задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге.

В ответ на действия российских силовиков в Баку выразили протест, а по инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и другие совместные мероприятия с РФ. В Кремле выразили сожаление по поводу такого решения Баку.

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