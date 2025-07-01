В Баку доставили тела фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге

Ранее пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области сообщила, что 27 июня правоохранители пресекли деятельность этнической группировки. По версии следствия, участники этой группы причастны к ряду убийств и покушений на убийство, совершённых в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. В ходе расследования были задержаны шесть граждан России. Один из фигурантов скончался от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.