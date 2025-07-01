Суд огласит приговор по делу о растрате Тимуру Иванову и его экс-подчиненному

Как следует из судебных материалов, гособвинитель предложил суду следующие меры: 14,5 лет колонии для Тимура Иванова (по совокупности) и 14 лет для Антона Филатова, плюс изъятие всего принадлежащего им имущества. Защита в обвиняемых требует полного оправдания обоих фигурантов.