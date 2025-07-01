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Суд огласит приговор по делу о растрате Тимуру Иванову и его экс-подчиненному

Мосгорсуд огласит приговор по делу о растрате Иванова и Филатова в 15:00 по мск.

Источник: Комсомольская правда

В Московском городском суде сегодня ожидается оглашение приговора по первому уголовному делу против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и экс-сотрудника ведомства Антона Филатова.

Обвинение касается растраты бюджетных средств при приобретении паромов для Керченской переправы и вывода почти 4 млрд рублей из «Интеркоммерц» банка, сообщает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

«Мосгорсуд огласит приговор по делу Иванова и Филатова в 15:00 мск», — сообщает агентство.

Как следует из судебных материалов, гособвинитель предложил суду следующие меры: 14,5 лет колонии для Тимура Иванова (по совокупности) и 14 лет для Антона Филатова, плюс изъятие всего принадлежащего им имущества. Защита в обвиняемых требует полного оправдания обоих фигурантов.