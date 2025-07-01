В Башкирии мужа экс-чиновницы госпитализировали с ожогами живота, паха, бёдер и ягодиц

По данным источника, 18 июня 52-летний политолог проиграл 300 тысяч рублей в казино. После этого он вернулся в гостиничный номер, где вызвал скорую помощь. Позже мужчина заявил медикам, что сам раскалил утюг и начал прижигать себя. Полиция проводит проверку, чтобы установить, действительно ли Гайдук сам нанёс себе травмы.