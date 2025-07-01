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Ухудшилось состояние орангутанга из парка Тайган, которому студентка дала покурить вейп

Состояние орангутанга из парка Тайган ухудшилось после того, как студентка дала ему покурить вейп.

Состояние орангутанга из парка Тайган ухудшилось после того, как студентка дала ему покурить вейп. Обезьяна по имени Дана в течение всего дня отказывалась от пищи, лежала неподвижно и избегала контакта. Об этом пишет Shot.

По предварительной информации, во время курения животное могло случайно проглотить картридж с ароматной жидкостью объёмом 2,5−3 мл.

Ветеринар парка отметил, что попадание такой жидкости в желудок крайне опасно и способно вызвать сильное отравление. Завтра Дану планируют повторно обследовать и сделать рентген для определения дальнейшей тактики лечения.