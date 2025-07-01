Ухудшилось состояние орангутанга из парка Тайган, которому студентка дала покурить вейп

Состояние орангутанга из парка Тайган ухудшилось после того, как студентка дала ему покурить вейп. Обезьяна по имени Дана в течение всего дня отказывалась от пищи, лежала неподвижно и избегала контакта. Об этом пишет Shot.
По предварительной информации, во время курения животное могло случайно проглотить картридж с ароматной жидкостью объёмом 2,5−3 мл.
Ветеринар парка отметил, что попадание такой жидкости в желудок крайне опасно и способно вызвать сильное отравление. Завтра Дану планируют повторно обследовать и сделать рентген для определения дальнейшей тактики лечения.