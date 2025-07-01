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ТАСС: над Луганском пролетели более 20 беспилотников

В ЛНР зафиксирован массовый пролет дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Власти ЛНР сообщают о массированном пролете украинских беспилотников. По данным регионального правительства, только над Луганском зафиксировано свыше 20 вражеских БПЛА. Об этом информирует ТАСС.

«Над территорией ЛНР фиксируется массовый пролет БПЛА противника. Режим осторожности в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске, Белокуракино. Только над Луганском зафиксировано более двух десятков дронов ВСУ», — передает Telegram-канал местного правительства.

Точные данные о повреждениях инфраструктуры пока уточняются. По предварительной информации ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате пролетов украинских беспилотников возгорания возникли в разных районах Луганска.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате обстрела ВСУ дальнобойными ракетами по территории Донецка погибла женщина и трое ранены.

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