ТАСС: над Луганском пролетели более 20 беспилотников

Власти ЛНР сообщают о массированном пролете украинских беспилотников. По данным регионального правительства, только над Луганском зафиксировано свыше 20 вражеских БПЛА. Об этом информирует ТАСС.
«Над территорией ЛНР фиксируется массовый пролет БПЛА противника. Режим осторожности в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске, Белокуракино. Только над Луганском зафиксировано более двух десятков дронов ВСУ», — передает Telegram-канал местного правительства.
Точные данные о повреждениях инфраструктуры пока уточняются. По предварительной информации ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате пролетов украинских беспилотников возгорания возникли в разных районах Луганска.
Ранее KP.RU сообщал, что в результате обстрела ВСУ дальнобойными ракетами по территории Донецка погибла женщина и трое ранены.