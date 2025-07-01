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В результате обстрелов Донецка и Горловки есть жертвы и разрушения

В результате обстрелов Донецка и Горловки погибла мирная жительница и ранены трое человек, в том числе подросток. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

В результате обстрелов Донецка и Горловки погибла мирная жительница и ранены трое человек, в том числе подросток. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, около десяти часов вечера Донецк был атакован дальнобойными ракетами авиационного базирования. В Ворошиловском районе города погибла женщина, ранения получили подросток и мужчина. Повреждены торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк. На месте атаки возник пожар, продолжаются работы по ликвидации последствий.

В Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)-камикадзе пострадал молодой человек 2006 года рождения. Раненым оказывается медицинская помощь.

В Горловке также повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, включая поликлинику, общежитие, аптеку и отделение банка.

— Со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. «ВМ») совершены 26 вооруженных атак. Применялись дальнобойные ракеты, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в небе над центром Донецка прогремели мощные взрывы. Предположительно, отработала система противовоздушной обороны (ПВО).

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