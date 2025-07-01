Последствия удара ВСУ по центру Донецка сняли на видео

Последствия удара ВСУ ракетами Storm Shadow по центру Донецка сняли на видео.
Напомним, что вечером 30 июня над городом прогремели мощные взрывы, сработала система противовоздушной обороны.
Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что украинские войска нанесли удар по Донецку дальнобойными ракетами Storm Shadow.
В результате попадания в центре города загорелись торговые ряды на рынке «Сокол».
Кроме того, были повреждены здания центрального универмага и банка.
В ходе атаки ВСУ погиб один человек, еще двое, включая подростка, получили ранения.
Опубликованы видеокадры с места событий, на которых видно работу пожарных, пытающихся ликвидировать возгорание.