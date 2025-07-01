Во Франции объявлен красный уровень погодной опасности из-за экстремальной жары

Власти Испании, Португалии, Италии, Франции и Греции также выпустили предупреждения в связи с экстремальной жарой, ожидающейся в ближайшие дни. Согласно прогнозам, температура воздуха в этих странах может превысить 40 градусов. На значительной территории Великобритании объявлены экстренные санитарные предупреждения в связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха до 34 градусов, пишет телеканал 360.