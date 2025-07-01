Во Франции объявлен красный уровень погодной опасности из-за экстремальной жары

Францию накрыла аномальная жара.
В Парижской агломерации и еще в 15 департаментах страны установлен высший, красный уровень погодной опасности в связи с ожидающейся аномальной жарой. Об этом предупредила Национальная метеорологическая служба Франции «Метео-Франс».
«Максимальный, красный уровень погодной угрозы начнет действовать со вторника в Париже и 15 центральных департаментах Франции. Еще в 68 департаментах “Метео-Франс” ввела повышенный, оранжевый уровень», — сообщает РИА Новости со ссылкой на «Метео-Франс».
Во всех регионах страны, за исключением северных районов Атлантического побережья, ожидается повышение температуры воздуха выше 34 градусов. В отдельных областях, относящихся к зоне повышенного риска, столбики термометров поднимутся до отметок в 38−41 градус.
Власти Испании, Португалии, Италии, Франции и Греции также выпустили предупреждения в связи с экстремальной жарой, ожидающейся в ближайшие дни. Согласно прогнозам, температура воздуха в этих странах может превысить 40 градусов. На значительной территории Великобритании объявлены экстренные санитарные предупреждения в связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха до 34 градусов, пишет телеканал 360.