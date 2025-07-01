Боевики ВСУ ограбили и расстреляли семью под Покровском

Угнанный автомобиль Toyota бронзового цвета с номером АН1070РА зарегистрирован в Покровске. В полиции об исчезновении Галины Карпачовой (1975 г. р.) и Владислава Карпачова (1999 г. р.) сообщили 26 июня. В ориентировке указано, что в ночь на 26 июня в дом проникли неизвестные в военной форме. Официальные комментарии от полиции отсутствуют.