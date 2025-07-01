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Боевики ВСУ ограбили и расстреляли семью под Покровском

На территории, контролируемой Вооружёнными силами Украины (ВСУ), была расстреляна семья с целью ограбления. Об этом в TikTok сообщил Станислав Прытков, знакомый погибшего Владислава Карпачова. Инцидент произошёл в селе Гришино под Покровском.

Источник: Life.ru

По словам Прыткова, преступники в военной форме проникли в дом и расстреляли сына, мать и собаку. После этого они ограбили дом, угнали автомобиль и скрылись.

«В селе Гришино, под Покровском, люди в форме зашли в дом, расстреляли сына, мать, и собаку. Ограбили, забрали машину и уехали… Прямо о том, что убили военные, никто не говорит. Используют формулировку “люди в форме с оружием”, — написал знакомый погибшего.

Угнанный автомобиль Toyota бронзового цвета с номером АН1070РА зарегистрирован в Покровске. В полиции об исчезновении Галины Карпачовой (1975 г. р.) и Владислава Карпачова (1999 г. р.) сообщили 26 июня. В ориентировке указано, что в ночь на 26 июня в дом проникли неизвестные в военной форме. Официальные комментарии от полиции отсутствуют.

Ранее Александр Хинштейн выразил соболезнования семье Александра Григорьева, дедушки, над которым издевались боевики ВСУ. Врио губернатора Курской области назвал это убийство «бессмысленной, звериной жестокостью». По его словам, на теле пенсионера были обнаружены огнестрельные ранения.

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