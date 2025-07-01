В Ростовской области объявили опасность атаки дронов

«Внимание! Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области», — написала Камбулова. Она рекомендовала жителям не находиться на открытых участках улиц, переместиться в помещения и не подходить к окнам. По ее словам, сейчас задействованы силы противовоздушной обороны (ПВО). «Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие!», — отметила глава города.