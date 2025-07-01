Обезьяне из Тайгана стало хуже после инцидента с вейпом

Состояние орангутанга Даны из парка «Тайган», которому ранее студентка дала покурить вейп, ухудшилось. Обезьяна в течение дня отказывалась от еды, оставалась неподвижной и избегала общения.
Предполагается, что в процессе курения животное могло проглотить картридж от вейпа, содержащий 2,5−3 мл жидкости. Ветеринары парка отмечают, что попадание этой жидкости в желудок крайне опасно и может вызвать сильную интоксикацию.
Орангутанга планируют повторно обследовать и сделать рентген для определения дальнейшего лечения, передает Telegram-канал Shot.
Об инциденте стало известно 30 июня. После того как снятая студенткой симферопольского колледжа видеозапись распространилась в Сети, ветеринары парка проверили примата и не обнаружили у него каких-либо отклонений. Позднее Лучкина заявила, что просто забрала из клетки уже лежавшую там электронную сигарету. Тем не менее на опубликованном видео заметно, что Анастасия сама протянула электронную сигарету животному. По данным журналистов, девушка учится в симферопольском университете и занимается боксом. После того как снятая студенткой видеозапись распространилась в Сети, ветеринары парка проверили примата и не выявили каких-либо отклонений.