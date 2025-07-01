Обезьяне из Тайгана стало хуже после инцидента с вейпом

Об инциденте стало известно 30 июня. После того как снятая студенткой симферопольского колледжа видеозапись распространилась в Сети, ветеринары парка проверили примата и не обнаружили у него каких-либо отклонений. Позднее Лучкина заявила, что просто забрала из клетки уже лежавшую там электронную сигарету. Тем не менее на опубликованном видео заметно, что Анастасия сама протянула электронную сигарету животному. По данным журналистов, девушка учится в симферопольском университете и занимается боксом. После того как снятая студенткой видеозапись распространилась в Сети, ветеринары парка проверили примата и не выявили каких-либо отклонений.