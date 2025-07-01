Грузинская оппозиция завершила акцию голодовки

В Грузии проведение выборов в органы местного самоуправления запланировано на осень 2025 года. Оппозиционные партии приняли решение отказаться от участия в избирательной кампании, объясняя этот шаг продолжающимися протестными акциями и требованием организовать досрочные выборы в парламент. Массовые демонстрации начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке переговорного процесса по вступлению страны в Европейский союз до 2028 года.