Военный аналитик назвал следующую задачу армии РФ после освобождения ЛНР

Эксперт считает, что формирование такой зоны позволит повысить уровень безопасности приграничных регионов и снизить угрозу обстрелов с украинской стороны. По его словам, реализация этой задачи может потребовать проведения дополнительных военных операций в приграничных районах Украины для недопущения атак на российскую территорию.