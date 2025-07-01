Муж экс-чиновницы из Башкирии попал в больницу с ожогами после проигрыша в казино

10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств. Ежегодно более 700 тысяч человек в мире погибают в результате суицида, отмечают во Всемирной организации здравоохранения. Статистика такая: каждые 45 секунд в мире совершается самоубийство. И мужская смертность от суицида в среднем по миру вдвое превышает женскую. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами разбиралась в этой непростой теме, чтобы понять, как распознать склонных к самоубийству людей и помочь им.