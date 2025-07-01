Муж экс-чиновницы из Башкирии попал в больницу с ожогами после проигрыша в казино

В Краснодарском крае госпитализирован Вадим Гайдук, муж экс-чиновницы из Башкирии Яны Гайдук, находящейся под следствием. У 52-летнего политолога диагностированы ожоги живота, паха, бедер и ягодиц.
По предварительной информации, 18 июня Вадим Гайдук проиграл 300 тысяч рублей в казино на Красной Поляне. После возвращения в номер отеля он вызвал скорую помощь, заявив, что самостоятельно наносил себе ожоги раскаленным утюгом и избивал себя.
Медики зафиксировали ожоги второй и третьей степени (с инфицированными ранами), а также травмы головы, гематомы лица и тела, покрывающие 12 процентов поверхности тела. В настоящее время Гайдуком занимаются не только врачи ожогового отделения, но и психиатры. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего, чтобы установить, действительно ли мужчина сам нанес себе повреждения.
Яна Гайдук, супруга пострадавшего, ранее занимала должность в Госкомитете Башкирии по молодежной политике. В прошлом году ее обвинили в превышении должностных полномочий и причинении ущерба объекту культурного наследия. В настоящее время она находится под домашним арестом, передает Telegram-канал Mash.
В октябре прошлого года военный покончил жизнь самоубийством после проигрыша в онлайн-казино 900 тысяч рублей, которые были подарены на его свадьбу в Мурманской области.
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