Водитель «Нивы» насмерть сбил подростка в Ставропольском крае

В Туркменском округе Ставропольского края 30 июня около 20:50 на 11-м километре автодороги «Камбулат — Летняя Ставка — Ясный — Новокучерлинский» произошло смертельное ДТП. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.
Водитель автомобиля «Шевроле-Нива» совершил наезд на 14-летнего пешехода, находившегося на проезжей части вблизи села Малые Ягуры. В результате аварии мальчик, местный житель, скончался до прибытия скорой помощи.
Отмечается, что на одежде ребенка отсутствовали световозвращающие элементы. За рулем автомобиля находился 31-летний местный житель, который за последние два года один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП он был трезв. По факту аварии проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.
28 июня китайский внедорожник Haval наехал на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в подмосковном Одинцове. Ребенок умер в машине скорой помощи.