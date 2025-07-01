Водитель «Нивы» насмерть сбил подростка в Ставропольском крае

Отмечается, что на одежде ребенка отсутствовали световозвращающие элементы. За рулем автомобиля находился 31-летний местный житель, который за последние два года один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП он был трезв. По факту аварии проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.