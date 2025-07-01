В ЛНР зафиксировали пролёт более 20 беспилотников ВСУ

«Над территорией ЛНР фиксируется массовый пролёт БПЛА противника. Только над Луганском зафиксировано более двух десятков дронов ВСУ», — говорится в сообщении правительства.
Власти призвали граждан сохранять осторожность в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске и Белокуракино.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Донецк погибла женщина, трое мирных жителей получили ранения. Атака была совершена дальнобойными ракетами авиационного базирования. Повреждены торговые павильоны рынка, центральный универмаг и банк.
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