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В ЛНР зафиксировали пролёт более 20 беспилотников ВСУ

Правительство ЛНР сообщило о массовом пролёте беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территорией республики. Только над Луганском было зафиксировано более двух десятков дронов.

Источник: Life.ru

«Над территорией ЛНР фиксируется массовый пролёт БПЛА противника. Только над Луганском зафиксировано более двух десятков дронов ВСУ», — говорится в сообщении правительства.

Власти призвали граждан сохранять осторожность в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске и Белокуракино.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Донецк погибла женщина, трое мирных жителей получили ранения. Атака была совершена дальнобойными ракетами авиационного базирования. Повреждены торговые павильоны рынка, центральный универмаг и банк.

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