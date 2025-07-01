В Мясниковском районе Ростовской области сбит БПЛА, поврежден частный дом

В хуторе Веселый Мясниковского района Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
— В хуторе Веселый Мясниковского района в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА, — говорится в сообщении.
По информации губернатора, осколками сбитого дрона были повреждены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, а также разбиты стекла в окнах. Хозяин дома, мужчина-инвалид, не пострадал.
На место происшествия выехали представители районной администрации для оценки ущерба. Власти окажут помощь владельцам дома в восстановлении поврежденного имущества.
В Ростовской области продолжаются мероприятия по отражению воздушной атаки. Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность.
Ранее сообщалось, что в небе над центром Донецка прогремели мощные взрывы. Предположительно, отработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Позже стало известно, что в результате обстрелов Донецка и Горловки погибла мирная жительница и ранены трое человек, в том числе подросток.