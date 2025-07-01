ЛНР подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ

Над Луганской Народной Республикой (ЛНР) зафиксирован массовый пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили в правительстве региона во вторник, 1 июля, только в небе над Луганском было обнаружено более 20 дронов.
В связи с этим в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске и Белокуракино введен режим повышенной осторожности.
— Над территорией ЛНР фиксируется массовый пролет БПЛА противника. Режим осторожности в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске, Белокуракино, — говористя в сообщении.
В оперативных службах региона сообщили о пожарах, начавшихся в нескольких районах Луганска после пролетов украинских БПЛА. Информация о повреждениях объектов инфраструктуры уточняется.
Ранее сообщалось, что в небе над центром Донецка прогремели мощные взрывы. Предположительно, отработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Позже стало известно, что в результате обстрелов Донецка и Горловки погибла мирная жительница и ранены трое человек, в том числе подросток.