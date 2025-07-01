Дрон ВСУ попал в дом инвалида-колясочника в Ростовской области

Осколки сбитого дрона повредили забор и ворота частного дома на улице Чапаева, а также выбили стёкла в окнах. К счастью, живущий в доме мужчина не пострадал.
«В хуторе Веселый Мясниковского района в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА. Осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стёкла в окнах дома. К счастью, живущий там мужчина инвалид-колясочник не пострадал», — говорится в сообщении.
Представители районной администрации выехали на место для оценки ущерба. Владельцам будет оказана помощь в восстановлении имущества. Военные продолжают отражать воздушную атаку. Власти призывают граждан соблюдать осторожность.
Несколькими часами ранее глава ДНР Денис Пушилин проинформировал об атаке ВСУ на Донецк, в результате которой погибла женщина, ещё трое мирных жителей получили ранения. Противник применил дальнобойные ракеты авиационного базирования. Были повреждены торговые павильоны на рынке, центральный универмаг и банковское учреждение.