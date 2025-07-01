Украинские волонтеры собирают деньги на ненужное для ВСУ оборудование

По словам источника агентства, волонтеры организуют сбор средств якобы для подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения на сумском направлении. Однако, как уточнил собеседник, в дальнейшем в социальных сетях появляются сообщения о том, что необходимую сумму собрать не удалось, а подразделение, которому предназначалась помощь, якобы было уничтожено. «Появились данные о том, что украинские волонтеры под видом сбора средств для подразделений ВСУ в Сумской области закупают дорогостоящее оборудование для тыловых подразделений», — рассказал источник ТАСС.