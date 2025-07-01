Вынесен приговор бывшему спецназовцу, совершившему десять убийств

В Подмосковье бывший спецназовец отряда «Витязь» Алексей Чеботарев приговорён к 15 годам колонии за участие в «банде спецназовцев», совершившей не менее десяти убийств и двух покушений. Чеботарев признал вину и дал показания против почти двадцати соучастников, благодаря чему задержали ещё 18 человек из более чем 50 фигурантов дела. Суд прошёл в особом порядке, а сам обвиняемый взят под госзащиту, поскольку часть преступников остаётся на свободе. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Банда, созданная выходцами из «Витязя» и МВД, действовала в начале 2000-х, выполняя заказы на устранение бизнесменов и криминальных авторитетов. По данным следствия, жертвами стали около 40 человек. Часто преступники ошибались, убивая не тех, ориентируясь на марку автомобиля, а не на внешность. Так, в 2000 году вместо криминального авторитета Максима Лазовского был застрелен его водитель.
В 2003 году при покушении на советника председателя Контрольно-счётной палаты Москвы Александра Ревзина по ошибке расстреляли другого бизнесмена — Тимофея Пономаренко. Заказчиком нападения следствие считает миллиардера Валерия Цимбаева, арестованного по делу. Чеботарев лично участвовал в стрельбе и убийстве ряда высокопоставленных лиц, включая советника министра путей сообщения Александра Фоминова.
Неудачным оказалось нападение на бизнесмена Магомеда Мусаева — взрывное устройство сработало, но бронированная машина жертвы осталась цела. Расследование продолжается, материалы уголовных дел изучают другие фигуранты группировки, часть из которых уже задержана.
Ранее следствие назвало мотив преступлений задержанных членов клана азербайджанцев.