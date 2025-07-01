Вынесен приговор бывшему спецназовцу, совершившему десять убийств

В Подмосковье бывший спецназовец отряда «Витязь» Алексей Чеботарев приговорён к 15 годам колонии за участие в «банде спецназовцев», совершившей не менее десяти убийств и двух покушений. Чеботарев признал вину и дал показания против почти двадцати соучастников, благодаря чему задержали ещё 18 человек из более чем 50 фигурантов дела. Суд прошёл в особом порядке, а сам обвиняемый взят под госзащиту, поскольку часть преступников остаётся на свободе. Об этом пишет «Коммерсантъ».