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Громадного медведя застрелили в Южно-Сахалинске, бродившего на остановках

В Южно-Сахалинске застрелили большого медведя, который бродил вблизи остановок общественного транспорта.

В Южно-Сахалинске застрелили большого медведя, который бродил вблизи остановок общественного транспорта. Об этом пишет Amur Mash и публикует кадры с гигантской тушей.

Неделю назад около памятника «Три оленя» хищник напал и убил двоих мужчин, гулявших в лесу рядом с трассой. Решив, что именно этот бурый медведь является виновником нападения, его уничтожили.

Сегодня неподалёку от места трагедии, между остановками «Родник» и «Генерал», заметили ещё одного медведя — охотоведы утверждают, что ему около 18 лет.