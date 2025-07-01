Шесть человек под Астаной госпитализированы с подозрением на сибирскую язву

В Акмолинской области подтверждён очаг сибирской язвы, передаёт BAQ.KZ. Об этом сообщает Almaty.tv.
Инфекция была обнаружена на территории Атбасарского района, где ранее осуществлялись выпас и забой скота. Все потенциально заражённые мясные продукты изъяты, сообщили в санитарно-эпидемиологической службе.
Сейчас в очаге проводится дезинфекция, работают специалисты санитарной службы, ветеринарной инспекции и медики. Назначены лабораторные исследования, также идёт расследование по факту заражения людей.
«На сегодня у нас шесть пациентов, из них трое с подтверждённым диагнозом “сибирская язва”, у остальных троих анализы ещё в работе. Их состояние — средней степени тяжести, у большинства температура стабилизировалась на фоне лечения», — сообщила главный внештатный инфекционист Акмолинской области Сауле Жуматаева.
По словам специалистов, угрозы массового распространения болезни нет. Однако все контактировавшие с инфицированным мясом установлены, и находятся под медицинским наблюдением.