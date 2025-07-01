Шесть человек под Астаной госпитализированы с подозрением на сибирскую язву

«На сегодня у нас шесть пациентов, из них трое с подтверждённым диагнозом “сибирская язва”, у остальных троих анализы ещё в работе. Их состояние — средней степени тяжести, у большинства температура стабилизировалась на фоне лечения», — сообщила главный внештатный инфекционист Акмолинской области Сауле Жуматаева.