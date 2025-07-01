Кто такой экс-замминистра обороны РФ Иванов, которому запросили 14,5 лишения свободы: биография

Один из эпизодов связан с хищением средств при приобретении двух морских паромов на Кипре для использования на Керченской переправе. Согласно материалам обвинения, в 2015 году Иванов, занимавший тогда пост руководителя компании «Оборонстрой», создал организованную группу, в которую, помимо Филатова, вошли бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский и еще несколько лиц. Целью группы было присвоение части бюджетных средств, выделенных на закупку паромов.