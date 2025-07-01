Кто такой экс-замминистра обороны РФ Иванов, которому запросили 14,5 лишения свободы: биография

Тимур Иванов был задержан 23 апреля.
Московский городской суд огласит приговор 1 июля по первому уголовному делу, в котором фигурантами выступают бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов и его экс-подчиненный Антон Филатов. В рамках разбирательства, связанного с хищением 216 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы, государственный обвинитель потребовал для Тимура Иванова наказание в виде 14,5 лет лишения свободы. Чем известен Иванов — в материале URA.RU.
Суд вынесет приговор бывшему замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову, что ему грозит.
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Московский городской суд объявит приговор в отношении бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова, который обвиняется в совершении хищений и отмывании средств, полученных преступным путем.
В ходе судебных прений представитель прокуратуры ходатайствовал о назначении Иванову наказания в виде 14 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении общего режима. В отношении второго фигуранта уголовного дела, бывшего руководителя компании «Оборонлогистика» Антона Филатова, прокурор потребовал назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Иванов был взят под стражу в апреле 2024 года. Судебное разбирательство в отношении бывшего заместителя министра началось в марте текущего года. По ходатайству стороны обвинения процесс проходил в закрытом режиме, что прокуроры объяснили необходимостью сохранения сведений, составляющих государственную тайну.
В чем обвиняется Иванов.
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Иванову и Филатову инкриминируются два эпизода: присвоение денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализация преступных доходов в составе организованной группы в особо крупном размере (пункты «а», «б» ст. 174.1 УК РФ).
Один из эпизодов связан с хищением средств при приобретении двух морских паромов на Кипре для использования на Керченской переправе. Согласно материалам обвинения, в 2015 году Иванов, занимавший тогда пост руководителя компании «Оборонстрой», создал организованную группу, в которую, помимо Филатова, вошли бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский и еще несколько лиц. Целью группы было присвоение части бюджетных средств, выделенных на закупку паромов.
По данным следствия, для приобретения судов в банке «Интеркоммерц» была открыта кредитная линия. Полученные по ней средства выводились через сеть аффилированных компаний, в результате чего было похищено 216 миллионов рублей. Эти деньги впоследствии были легализованы, в частности, посредством фиктивных договоров на оказание консультационных и консалтинговых услуг с участием зарубежных юридических лиц.
Второй эпизод касается хищения 3,9 миллиарда рублей банка «Интеркоммерц». Следствие полагает, что эти средства были выведены по фиктивным соглашениям на закупку и обмен валюты через перечисление на счета контролируемых фигурантами организаций в других кредитных учреждениях.
Кроме того, Иванов является фигурантом еще одного уголовного дела — о получении взяток на сумму примерно 1,3 миллиарда рублей. Следствие утверждает, что незаконное вознаграждение давалось за оказание содействия компаниям, которые впоследствии бесплатно осуществляли строительно-ремонтные работы на объектах, предположительно принадлежащих бывшему замминистру. По данному обвинению Иванов также не признает свою вину.
Биография.
Тимур Вадимович Иванов родился 15 августа 1975 года. В 1997 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика». Уже в 2004 году получил диплом по специальности «экономика и финансы» в Международной академии маркетинга и менеджмента, сообщает ТАСС.
С 1999 по 2012 год работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса России: в Департаменте сооружения атомных объектов Министерства РФ по атомной энергии, в концерне «Росэнергоатом», в ЗАО «Атомстройэкспорт», Минэнерго России и других.
В 2012 году назначен заместителем председателя правительства Московской области Андрея Шарова. В 2013 году стал генеральным директором АО «Оборонстрой», которое специализируется на строительстве жилья для военнослужащих.
На посту замглавы Минобороны.
С мая 2016 года назначен заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу. В Минобороны он отвечает за организацию управления имуществом, жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ и расквартирования войск, передает ТАСС.
Тимур Иванов курировал строительство объектов Минобороны: он занимался Главным храмом ВС РФ и парком «Патриот», где расположено строение. Также он трудился над восстановлением Мариуполя.
С 2016 года является заместителем министра обороны РФ Сергея ШойгуФото: Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU.
Достижения.
В 2015 году получил звание «Заслуженный строитель России», до этого был лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники. В 2019 году стал действительным государственным советником России 1 класса, а в 2022 получил звание «Герой ЛНР».
На должности главы «Оборонстроя» Иванов сумел выполнить несколько поручений особой важности, о которых докладывалось лично президенту РФ Владимиру Путину, передает газета «Коммерсант». Компании удалось за три месяца построить Севастопольское президентское кадетское училище в 2014 году, а в 2015-м завершить строительство парка «Патриот», на котором присутствовал Путин.
Санкции против Иванова.
С весны 2022 года находится в санкционном списке США, Великобритании и Канады как один из высокопоставленных представителей российского оборонного сектора. Осенью 2022 года против Иванова ввели санкции страны Евросоюза. Также находится под санкциями Австралии, Японии, Украины, Швейцарии и Новой Зеландии.
Иванов занимался строительством Главного храма ВС РФФото: Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU.
Иванов попал в список Forbes.
В 2019 году Иванов вошел в список журнала Forbes как один из богатейших силовиков России с семейным доходом 136,7 миллиона рублей. При этом доход самого Иванова тогда оценили в 13,6 миллиона рублей, передает «Царьград “.
Какие у Иванова были отношения с Шойгу.
Сближение произошло в 2012 году. Тогда Иванов работал заместителем председателя правительства Московской области, а Шойгу на недолгое время возглавлял регион. Спустя год после того, как последний возглавил Минобороны России, Иванов пришел в «Оборонстрой».
«Иванов делал все четко и старался выполнить задачи, чем и заслужил уважение со стороны Шойгу. Он четко соблюдал строительство», — заявил источник «Газеты.Ru» в военном ведомстве в 2016 году. В этом же время Иванов и стал заместителем Шойгу.
Forbes: жена Иванова стала самой богатой супругой военных чиновников.
В 2018 году журнал Forbes сообщил, что супруга Тимура Иванова Светлана Захарова стала самой богатой из всех жен чиновников Минобороны России. Тогда за год она заработала около 50 миллионов рублей.
Сейчас на нее оформлено множество земельных участков. Их общая площадь — 10 000 квадратных метров. Также у нее есть квартира — 317 квадратов. У Захаровой три машины и трое детей. В ее распоряжении: Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2. Вместе они стоят примерно 25 миллионов рублей. В декларации указано, что у одного ребенка находится в пользовании квартира в Мексике.
У Захаровой есть паспорт Израиля. Под санкции ЕС она не попала, потому что развелась с Ивановым после начала спецоперации. Ее дети от первого брака давно не живут в России.
Бывшую супругу Иванова называют светской львицей. Свой 45-й день рождения она отпраздновала в Императорском яхт-клубе Москвы. Пели на мероприятии такие артисты: лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов, Гоша Куценко (Юрий Куценко) и Валерий Меладзе. Захарова владеет модной группой Metropol, а ранее была ведущей программы «Сними это немедленно!» на телеканале СТС.