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Слюсарь: под Ростовом в ходе отражения атаки с воздуха ликвидирован БПЛА

В результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над Ростовской областью, проинформировал Юрий Слюсарь.

Врио губернатора региона уточнил, что беспилотник нейтрализован в ходе отражения атаки с воздуха. Это произошло в Мясниковском районе.

В результате случившегося повреждения получили постройки, при этом пострадавших нет.

«В хуторе Веселый Мясниковского района в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА. Осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стёкла в окнах дома. К счастью, живущий там мужчина инвалид-колясочник не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram.

Он отметил, что военные РФ продолжают отражать атаку со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий.

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