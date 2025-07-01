Слюсарь: под Ростовом в ходе отражения атаки с воздуха ликвидирован БПЛА

Российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над Ростовской областью, проинформировал Юрий Слюсарь.
Врио губернатора региона уточнил, что беспилотник нейтрализован в ходе отражения атаки с воздуха. Это произошло в Мясниковском районе.
В результате случившегося повреждения получили постройки, при этом пострадавших нет.
«В хуторе Веселый Мясниковского района в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА. Осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стёкла в окнах дома. К счастью, живущий там мужчина инвалид-колясочник не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram.
Он отметил, что военные РФ продолжают отражать атаку со стороны Украины.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий.