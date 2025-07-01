В Иркутской области мошенники похитили более 20 миллионов за три дня

Телефонные аферисты обманули 16 жителей Приангарья, похитив в общей сложности более 20 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, среди пострадавших оказалась женщина, работающая на крупном предприятии.
Ей звонили через мессенджер, представляясь сотрудниками Госуслуг, финансового мониторинга и полицейскими. Под предлогом «взлома личного кабинета» мошенники убедили ее перевести все сбережения на «безопасный счет», который на самом деле контролировали преступники. В итоге жительница Иркутска лишилась 12 миллионов.
— Еще одной жертвой стал 82-летний пенсионер, отдавший аферистам три миллиона. Ему позвонил якобы представитель сотовой компании, заявивший, что нужно срочно «переоформить» сим-карту, а затем и «задекларировать имущество». В итоге доверчивый мужчина передал все деньги якобы юристу, который оказался обычным курьером мошенников, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Схемы обмана постоянно усложняются: жулики используют разные предлоги, чтобы усилить давление на жертву. За прошедшие три дня в регионе зафиксировали восемь видов афер — от «инвестиционных предложений» до ложных звонков из поликлиники и угроз о «блокировке пенсии».