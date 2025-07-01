В Иркутской области мошенники похитили более 20 миллионов за три дня

— Еще одной жертвой стал 82-летний пенсионер, отдавший аферистам три миллиона. Ему позвонил якобы представитель сотовой компании, заявивший, что нужно срочно «переоформить» сим-карту, а затем и «задекларировать имущество». В итоге доверчивый мужчина передал все деньги якобы юристу, который оказался обычным курьером мошенников, — сообщают в пресс-службе ведомства.