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Избиение 14-летнего школьника в Новосибирске попало под контроль Бастрыкина

Подростка били ногами и угрожали сломать пальцы.

Источник: Следственный комитет РФ

В Новосибирской области проводится проверка по факту нападения на 14-летнего подростка. Дело находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил главе регионального управления СК Евгению Долгалёву доложить о ходе разбирательства.

Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», происшествие случилось 27 июня. Отец мальчика рассказал, что его сын шел по улице, когда группа из семи человек подбежала к нему, и один из нападавших сразу ударил его ногой по лицу. Затем началась драка — подростка били ногами, угрожали сломать пальцы. Происходящее увидела прохожая женщина. Она посадила подростка в машину и отвезла домой. После этого родители вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у него перелом носа и челюсти, а также ушибы различной степени тяжести. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Следственное управление СК по Новосибирской области начало процессуальную проверку. Ведомство рассматривает произошедшее по статье 161 УК РФ — грабеж.