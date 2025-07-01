Избиение 14-летнего школьника в Новосибирске попало под контроль Бастрыкина

Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», происшествие случилось 27 июня. Отец мальчика рассказал, что его сын шел по улице, когда группа из семи человек подбежала к нему, и один из нападавших сразу ударил его ногой по лицу. Затем началась драка — подростка били ногами, угрожали сломать пальцы. Происходящее увидела прохожая женщина. Она посадила подростка в машину и отвезла домой. После этого родители вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у него перелом носа и челюсти, а также ушибы различной степени тяжести. Сейчас он находится под наблюдением врачей.