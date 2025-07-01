Экс-зампреда хабаровского правительства оставили под стражей еще на месяц

По просьбе следствия суд продлил срок содержания под стражей Евгения Никонова, бывшего вице-губернатора Хабаровского края по социальным вопросам.
Напомним, заместитель председателя краевого правительства был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере при осуществлении госзакупок (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом стало известно 30 июля 2024 года.
23 июня 2025 года Центральный районный суд Хабаровска рассмотрел ходатайство старшего следователя по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
Представитель прокуратуры Хабаровского края в суде с ходатайством следователя согласился.
Срок содержания под стражей Никонова Е. Л. продлен на один месяц, по 29 июля 2025 года включительно.