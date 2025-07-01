Четверо мигрантов напали на надзирателя в колонии и получили наказание

Инцидент произошёл 18 мая 2024 года, когда осуждённые Хусниддин Баротов, Шукрулло Гадоев, Шахжахонбек Иминов и Умиджон Жумаев набросились на надзирателя, нанеся ему множественные удары руками и ногами.
Суд квалифицировал действия нападавших как применение насилия, опасного для жизни и здоровья. По заключению судебно-медицинской экспертизы, сотруднику учреждения был причинён лёгкий вред здоровью.
«В судебном заседании подсудимые вину в совершенном преступлении не признали. Суд назначил подсудимым наказание от 8 лет до 10 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили в пресс-службе Тогучинского районного суда.
Дополнительно с осуждённых взыскана компенсация морального вреда в размере 60 тысяч рублей в пользу пострадавшего сотрудника ФСИН.
ИК-14 ГУФСИН России по Новосибирской области является исправительным учреждением строгого режима для лиц, впервые отбывающих наказание. Колонии особого режима предназначены для содержания особо опасных преступников, включая серийных убийц, террористов, рецидивистов и лиц, систематически нарушавших режим в других исправительных учреждениях.