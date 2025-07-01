Четверо мигрантов напали на надзирателя в колонии и получили наказание

«В судебном заседании подсудимые вину в совершенном преступлении не признали. Суд назначил подсудимым наказание от 8 лет до 10 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили в пресс-службе Тогучинского районного суда.