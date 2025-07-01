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МВД объявило в розыск экс-топ-менеджера ЦБ Рубинова

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск экс-топ-менеджера Центрального Банка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска.

По какой именно статье разыскивается Рубинов, не уточняется.

В Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщается, что столичный суд избрал меру пресечения экс-топ-менеджеру Центрального банка России по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок исчисляется с момента передачи Рубинова правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.