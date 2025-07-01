Обломки беспилотника повредили стекла в жилом доме в Таганроге

В Таганроге обломки беспилотного летательного аппарата повредили стекла в доме. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Силами ПВО был обезврежен БПЛА. В результате падения его обломков по адресу 7-я Садовая площадка, 12, были повреждены стекла в доме», — написала мэр в своем телеграм-канале.
Она уточнила, что пострадавших в результате атаки нет. В городе созданы оперативный штаб и рабочая группа — они установят объемы повреждений.
Также Камбулова проинформировала об отмене беспилотной опасности на территории Ростовской области. Она была объявлена в 01:36 по московскому времени. В регионе работали силы ПВО.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что осколки другого беспилотника повредили дом в хуторе Веселый.