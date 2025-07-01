В одном из российских городов ограничили перелеты

Ранее Росавиация уже сообщала о временном закрытии саратовского аэропорта для вылетов и посадок, отмечая, что ограничения касаются всех воздушных судов. Сообщения о введении подобных мер публиковались в официальном telegram-канале ведомства неделей ранее. В ведомстве периодически информируют о подобных мерах защиты.