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В одном из российских городов ограничили перелеты

В Саратове введены ограничения на перед воздушных средств. Об этом сообщает Росавиация.

Аэропорт Саратова ограничил перелеты.

В Саратове введены ограничения на перед воздушных средств. Об этом сообщает Росавиация.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова», — передает telegram-канал представитель Росавиации. Там уточнили, что меры введены для осуществления безопасности.

Ранее Росавиация уже сообщала о временном закрытии саратовского аэропорта для вылетов и посадок, отмечая, что ограничения касаются всех воздушных судов. Сообщения о введении подобных мер публиковались в официальном telegram-канале ведомства неделей ранее. В ведомстве периодически информируют о подобных мерах защиты.