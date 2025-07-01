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Красноярец задержан за комментарии против ВС РФ в мессенджере

В Красноярске был задержан местный житель, обвиняемый в публичном оправдании терроризма.

В Красноярске был задержан местный житель, обвиняемый в публичном оправдании терроризма.

Следственный комитет края сообщил, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

По данным следствия, 1 декабря 2023 года он разместил в мессенджере комментарий, который оправдывает действия запрещенной террористической организации, действующей против Вооруженных сил России.

В ходе задержания у мужчины провели обыск в квартире и изъяли мобильный телефон. Следственный комитет планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее рассказывали, что жителя Красноярска арестовали за оправдание теракта на Дубровке.