Красноярец задержан за комментарии против ВС РФ в мессенджере

В Красноярске был задержан местный житель, обвиняемый в публичном оправдании терроризма.
Следственный комитет края сообщил, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.
По данным следствия, 1 декабря 2023 года он разместил в мессенджере комментарий, который оправдывает действия запрещенной террористической организации, действующей против Вооруженных сил России.
В ходе задержания у мужчины провели обыск в квартире и изъяли мобильный телефон. Следственный комитет планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее рассказывали, что жителя Красноярска арестовали за оправдание теракта на Дубровке.