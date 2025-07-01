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Жителей Саратова предупредили об опасности беспилотников

В Саратовской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает МЧС.

Жителей Саратова предупредили об угрозе атаки дронов.

В Саратовской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает МЧС.

«Локально в местах возможной угрозы [в Саратовской области] работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность!», — проинформировал глава региона Роман Бусаргин в telegram-канале. Горожан также попросили быть бдительными.

В Росавиации также рассказали, что аэропорт Саратова в настоящий момент ограничил полеты. Это было сделано для обеспечения безопасности пассажирских перелетов.