Жителей Саратова предупредили об опасности беспилотников

Жителей Саратова предупредили об угрозе атаки дронов.
В Саратовской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает МЧС.
«Локально в местах возможной угрозы [в Саратовской области] работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность!», — проинформировал глава региона Роман Бусаргин в telegram-канале. Горожан также попросили быть бдительными.
В Росавиации также рассказали, что аэропорт Саратова в настоящий момент ограничил полеты. Это было сделано для обеспечения безопасности пассажирских перелетов.