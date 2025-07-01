Экс-топ-менеджер ЦБ Дмитрий Рубинов, обвиняемый в мошенничестве, объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего топ-менеджера Центрального банка Дмитрия Рубинова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на официальном сайте ведомства.
В карточке розыска указано: «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», однако конкретная статья не уточняется.
В Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщается, что по делу о мошенничестве в особо крупном размере столичный суд избрал меру пресечения для экс-менеджера ЦБ.
«Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об аресте Рубинова Дмитрия Григорьевича сроком на два месяца по обвинению, предусмотренному частью 4 статьи 159 УК РФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что срок ареста начнёт исчисляться с момента передачи Рубинова правоохранительным органам России при экстрадиции или депортации, либо с момента его задержания на территории РФ.
Ранее МВД объявило в розыск бывшего подмосковного чиновника.