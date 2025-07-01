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Еще один российский регион оказался под угрозой беспилотников

В Самарской области объявлен режим атаки беспилотников. С соответствующим предупреждением выступили в МЧС по региону. Это уже второй регион, где за последние минуты был объявлен соответствующий режим.

Жители Самары оказались под угрозой атаки беспилотников.

В Самарской области объявлен режим атаки беспилотников. С соответствующим предупреждением выступили в МЧС по региону. Это уже второй регион, где за последние минуты был объявлен соответствующий режим.

«Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Самарской области», — отмечается в министерстве. Сообщение передает telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось об угрозе атаки дронов в Саратовской области. Там же аэропорт ввел ограничения на полеты.