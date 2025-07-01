«Увидела этот ужас»: Очевидцы рассказали об ударах ВСУ по Донецку

Еще одна жительница Донецка что испытала шок и оцепенение. По ее словам, ощущение тревоги усилилось из-за того, что район, где произошел обстрел, находится недалеко от центра города. «При взрывах в первую очередь думаешь не о себе, а о близких — как и куда спрятать. Особенно это касается пушистых братьев наших меньших. Несколько громких взрывов, потом сирена, звук скорой. Страшно, до жути. Особенно тяжело это воспринимать, когда ты не местная и приехала из места, в котором ничего подобного никогда не было», — рассказала девушка.