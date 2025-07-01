Задержанных членов ОПГ проверят на связь с массовым отравлением алкоголем

Правоохранительные органы проверят задержанных в Екатеринбурге членов организованной преступной группировки (ОПГ) на возможную причастность к массовому отравлению алкоголем, произошедшему на Урале в 2021 году, в результате которого погибли 44 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.