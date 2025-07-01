Задержанных членов ОПГ проверят на связь с массовым отравлением алкоголем

Правоохранительные органы проверят задержанных в Екатеринбурге членов организованной преступной группировки (ОПГ) на возможную причастность к массовому отравлению алкоголем, произошедшему на Урале в 2021 году, в результате которого погибли 44 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Источник агентства отметил, что не исключено, что организаторами поставок контрафактного алкоголя были именно задержанные члены ОПГ.
Сообщается, что группировка владела сетью киосков, через которые реализовывалась контрафактная табачная продукция. Встречи членов ОПГ проходили в екатеринбургских заведениях — ресторане «Баку Плаза» и кафе «Каспий».
27 июня в Екатеринбурге прошла масштабная операция по задержанию группы азербайджанцев, среди которых искали подозреваемого в убийстве. МИД Азербайджана вызвала временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых из-за задержания своих граждан.