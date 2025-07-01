Экс-топ-менеджера ЦБ Дмитрия Рубинова объявили в розыск

При этом ранее в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщается, что Тверской районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-топ-менеджеру ЦБ. «Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича сроком на два месяца», — говорится в сообщении суда. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).