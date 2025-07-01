Губернатор Бусаргин: В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников

В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что по данным Минобороны, в регионе существует опасность применения БПЛА.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал глава региона в Telegram-канале.
В Ставропольском крае ранее была объявлена ракетная опасность. Губернатор Владимир Владимиров в 22:35 по московскому времени предупредил жителей через социальные сети. Он призвал сохранять спокойствие, не поддаваться панике и соблюдать правила безопасности. В случае нахождения в здании рекомендовано укрыться в помещении без окон с несущими стенами, а на улице — зайти в подземный переход, паркинг или ближайшее здание.
На Кубани в ночь на 1 июля также объявили угрозу атаки беспилотников. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) проинформировала жителей о мерах предосторожности. Гражданам рекомендовали сохранять спокойствие, быть бдительными, избегать открытых мест и находиться в укрытии до сигнала «Отбой».