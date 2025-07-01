В России железную дорогу размыло сильнейшим ливнем

В Забайкальском крае из-за подтопления железнодорожных путей после сильного дождя введены ограничения скорости на двух участках Транссибирской магистрали, сообщили в региональном ГУ МЧС. Начальник Центра управления в кризисных ситуациях ведомства Андрей Варфоломеев отметил, что наибольшее количество осадков за сутки выпало в Читинском, Карымском и Дульдургинском районах.