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В России железную дорогу размыло сильнейшим ливнем

В Забайкальском крае из-за подтопления железнодорожных путей после сильного дождя введены ограничения скорости на двух участках Транссибирской магистрали, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Забайкальском крае из-за подтопления железнодорожных путей после сильного дождя введены ограничения скорости на двух участках Транссибирской магистрали, сообщили в региональном ГУ МЧС. Начальник Центра управления в кризисных ситуациях ведомства Андрей Варфоломеев отметил, что наибольшее количество осадков за сутки выпало в Читинском, Карымском и Дульдургинском районах.

«Из-за подмыва путей на участках в Читинском и Карымском муниципалитетах движение пассажирских и грузовых поездов осуществляется с ограничением скорости. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — рассказал Варфоломеев в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале МЧС по Забайкалью.

Также сообщалось, что штормовой ветер, дожди и град ожидают жителей Волгоградской области.