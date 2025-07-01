В Пермском крае прохожий спас женщину с детьми из пожара

Прохожий спас из пожара женщину с детьми в Пермском крае, об этом сообщает региональное МЧС.
Ночью 29 июня на улице Вавилина в деревне Дёмино Кочёвского района загорелся одноэтажный дом. Жильцы спали и не знали о пожаре. В это время мимо проезжал Лев, он подвозил свою девушку. Пара заметила огонь на крыше и сильный дым, они вызвали пожарных.
Как рассказал мужчина, в окнах не было света, он решил, что люди либо спят, либо там никого нет. Но чтобы убедиться в этом, он перелез через ограду и начал стучать в окна. Когда хозяйка дома выглянула, Лев сообщил ей о пожаре. Сперва женщина передала через окно двух своих дочерей. После того как мужчина увёл девочек с территории дома, он вернулся и помог выбраться из дома и хозяйке. Успел Лев отвязать и собаку.
«Вернувшись к женщине, мы поняли, что проход уже перекрыт огнем, и я помог ей перелезть через забор. Хозяйка сообщила мне о привязанной собаке — успел и ее отстегнуть», — рассказал Лев.
Приехавшие на вызов пожарные увидели, что дом и надворные постройки охвачены огнём. Площадь пожара составила 188 квадратных метров. Локализовать и ликвидировать возгорание удалось через 30 минут.
«Предварительной причиной возгорания мог послужить аварийный режим работы морозильника в надворных постройках», — сообщили в МЧС.
Пострадавших и погибших, благодаря действиям 39-летнего неравнодушного мужчины, нет. Хотя сам Лев героем себя не считает и уверен, что так поступил бы каждый. Мужчина лишь сожалеет, что не успел спасти автомобиль, а семья осталась без дома.