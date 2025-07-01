В Пермском крае прохожий спас женщину с детьми из пожара

Как рассказал мужчина, в окнах не было света, он решил, что люди либо спят, либо там никого нет. Но чтобы убедиться в этом, он перелез через ограду и начал стучать в окна. Когда хозяйка дома выглянула, Лев сообщил ей о пожаре. Сперва женщина передала через окно двух своих дочерей. После того как мужчина увёл девочек с территории дома, он вернулся и помог выбраться из дома и хозяйке. Успел Лев отвязать и собаку.