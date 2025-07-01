Новый поворот в деле о задержанных азербайджанцах: десятки жертв

После этого МВД Азербайджана сообщило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала обеспокоенность тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами — российскими гражданами, которые работали в стране. Дипломатов РФ к журналистам не допускали.