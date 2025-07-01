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Новый поворот в деле о задержанных азербайджанцах: десятки жертв

Задержанных в Екатеринбурге хотят проверить на причастность к смерти 44 человек.

Источник: Комсомольская правда

Задержанная в Свердловской области этническая группировка подозревается в причастности к гибели людей во время массового отравления алкоголем в 2021 году в Оренбургской области. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

По информации следователей, входившие в состав этнической преступной группировки преступники причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, которые были совершены в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.

Правоохранительными органами проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, являющихся гражданами России, выходцами из Азербайджана.

Напомним, ЧП, связанное с незаконной продажей алкоголя, потрясло всю страну в октябре 2021 года. Тогда из-за некачественного спиртного более 50 человек оказались в больнице, 44 — скончались. Экспертиза выявила большое количество содержание метанола в продукции. Спустя месяц по делу о массовом отравлении алкоголем следствие предъявило обвинения 18 фигурантам.

Между тем, сейчас, следственные действия российских правоохранителей вызвало резкое осуждение в Азербайджане.

Сначала Минкультуры страны объявило об отмене всех культурных мероприятий, организуемых российскими государственными и частными учреждениями.

Комментируя действия Баку, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет в связи с решениями Баку по отмене мероприятий по линии России. Важно продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые по мнению азербайджанской стороны послужили причиной для таких демаршей.

После этого МВД Азербайджана сообщило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала обеспокоенность тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами — российскими гражданами, которые работали в стране. Дипломатов РФ к журналистам не допускали.

На этом фоне в Госдуме объяснили гипертрофированную реакцию Баку на задержания в Свердловской области. А также то, почему власти Азербайджана годами создавали видимость добрососедских отношений с Россией.

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