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МВД: бывший топ-менеджер ЦБ Дмитрий Рубинов объявлен в розыск

Бывшего топ-менеджера ЦБ Дмитрия Рубинова объявили в розыск по статье УК РФ.

Источник: Комсомольская правда

Бывший топ-менеджер Центрального банка России Дмитрий Рубинов, которого обвиняют в крупном мошенничестве, объявлен в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В данных розыска указано, что Рубинов разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, но конкретная статья не уточняется.

Тверской районный суд Москвы ранее принял решение о заочном аресте Рубинова. Суд постановил, что обвиняемый должен быть заключен под стражу на два месяца. Пресс-служба суда сообщила, что мера пресечения вступит в силу, как только Рубинова передадут российским властям после экстрадиции или депортации, либо после его задержания в России.

Отмечается, что решение о заочном аресте было принято по уголовному делу о мошенничестве. Других деталей следствие не предоставило.