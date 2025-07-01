Силовики задержали в Намангане трех граждан, которые пытались ввести в оборот 20 тысяч фальшивых долларов

На этот раз в центре схемы оказался сотрудник местного предприятия. Войдя в доверие к потенциальному покупателю, он заявил, что располагает 20 тысячами фальшивых долларов и готов продать их за 14 тысяч настоящих долларов.
При передаче первой партии — 8 тысяч поддельных долларов — мужчина был задержан с поличным. Оперативники зафиксировали момент передачи фальшивых купюр и изъяли их в качестве вещественных доказательств.
Следствие установило, что поддельную валюту задержанный получил от 40-летнего жителя Касансайского района. В ходе дальнейших мероприятий у него было изъято ещё 6 тысяч поддельных долларов. Оказалось, что и этот гражданин не был конечным звеном в цепочке: он, в свою очередь, получил фальшивки от другого жителя Касансая, который также был задержан в установленном порядке.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 176 Уголовного кодекса (Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.