Силовики задержали в Намангане трех граждан, которые пытались ввести в оборот 20 тысяч фальшивых долларов

Следствие установило, что поддельную валюту задержанный получил от 40-летнего жителя Касансайского района. В ходе дальнейших мероприятий у него было изъято ещё 6 тысяч поддельных долларов. Оказалось, что и этот гражданин не был конечным звеном в цепочке: он, в свою очередь, получил фальшивки от другого жителя Касансая, который также был задержан в установленном порядке.